أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس أن موسم 2021-2022 سينطلق في 14 اغسطس (آي) وسينتهي في 22 مايو (آيار) بعد اتفاق مع جميع الأطراف المعنية.



وأضاف أن الجولة الأخيرة من الموسم في 22 مايو (آيار) 2022، ستقام جميع مبارياتها في توقيت واحد.



وكانت رابطة أندية الدوري الإنجليزي التي تضم ثلاثة أقسام أسفل الدوري الممتاز، أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن موسم 2021-2022 سينطلق في السادس من أغسطس (آب).