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الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

الخميس 25/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تدرس لجنة التخطيط فى النادي الأهلى، إمكانية تدعيم الخط الأمامى للفريق، وذلك بالاتفاق مع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأحمر.

 وطلب الجنوب أفريقي تدعيم الخط الأمامى، وتحديدًا الجناحين الأيمن والأيسر وتحت رأس الحربة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكانت الساعات الماضية، قد شهدت أنباء عن ارتباط الأهلى بالتعاقد مع عمر مرموش، لاعب المنتخب الأوليمبى وفريق فولفسبورج الألمانى، المعار إلى صفوف سانت باولى، أحد أندية البوندسليجا.

وكشف مصدر مقرب من جهاز الكرة بالنادى الأهلى في تصريحات صحفية ، عن حقيقة  ما يتردد بشأن إمكانية التعاقد مع عمر مرموش.

وقال المصدر: "مرموش من ضمن المرشحين من جانب أحد وكلاء اللاعبين، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحسم المدير الفنى بيتسو موسميانى موقفه من الانتقال للقلعة الحمراء".

وتابع "قد يتم عرض الصفقة على المدير الفنى بالفترة المقبلة، ولكن المدرب لم يطلبه بالاسم للانتقال للأهلى كما تردد".

وشارك مرموش مع فريقه بالموسم الحالى خلال 13 لقاء، وتمكن من تسجيل 5 أهداف، وصناعة هدف".

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مرموش سانت باولي

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