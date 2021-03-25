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التموين توقع بروتوكول مع الأوقاف لتوفير لحوم صكوك الأضاحي

الخميس 25/مارس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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وقع الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور  محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، برتوكول لتوفير 600 طن للحوم الاضاحي، والصدقات المشفاة، المغلفة والمجمدة داخل كراتين للمحافظات التي تحددها وزارة الاوقاف.

 وخلال كلمته اثناء توقيع البروتوكول أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، ان توقيع البروتوكول هذا العام جاء مبكرأ بهدف التخطيط الجيد والمنضبط عند التوزيع ، واشار الي ان العقد يشمل توفير 600 طن لحوم لصكوك الاضاحي كمرحلة أولي، مؤكدا أن العام الماضي وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية لوزارة الاوقاف 1200 طن لحوم، لتوزيعها علي المواطنين الاكثر  احتياجا ضمن صكوك الاضاحي، واضاف المصيلحي أن اللحوم التي ستوفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تكون خالية من العظام،  والدهون بها لا تزيد عن 7%، مشيرا الي ان تلك اللحوم تقوم شركتي الجملة ( العامة والمصرية ) بتوصيلها الي الاماكن المستهدف توزيع لحوم صكوك الاضاحي بها .

من جانبة اثني  الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الاوقاف، علي التعاون البناء مع وزارة التموين في توفير لحوم الاضاحي بجودة عالية ، "واصفا اياة بانة نموذج للعمل الانساني المتكامل والمنضبط الذي يدرس" للتعاون بين الوزارتين في تلبية كل احتياجات المواطنين الاكثر احتياجا، واكد د.محمد مختار جمعة - وزير الاوقاف، أن صك الاضحية هذا العام سوف يصل الي 2000 جنيها، مشيرا الي ان هذا المبلغ سيوفر اكثر من 20 كيلو من اللحوم للمواطنين الاكثر احتياجا، مشددأ انه لا يوجد اي مصروفات ادارية او مكافات او مصروفات اعلانية تصرف من اموال المتبرعين لصكوك الاضاحي، ولكن تتحملها وزارة الاوقاف.

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