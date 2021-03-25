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طبيب يكشف أهم لقاح لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى محمدي، استشاري الباطنة واخصائي مكافحة العدوى والخبير في الأمصال واللقاحات، إن أفضل لقاح لمواجهة فيروس كورونا هو اللقاح المتاح بصرف النظر عن نوعه.

وأشار ""، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى ان اللقاح هو السلاح المتوفر والناجع للحد من انتشار جائحة كورونا، مؤكدا أن كل اللقاحات المتوفرة أمنة وفعالة، منوها بأن الحصول على اللقاح لا يعني التحرر من الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الدراسات لم تثبت حتى هذه اللحظة أن اللقاح يمنع نقل العدوى بين الأشخاص، حيث يمكن أن يحصل شخص على اللقاح ولكنه قد يكون سبب في نقل العدوى.

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