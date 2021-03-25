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إصابة نجم سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الإسماعيلي

الخميس 25/مارس/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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عانى محمد مسعد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، من بعض الآلام في العضلة الخلفية، قبل انطلاق مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم، الخميس، على ملعب استاد السويس الجديد.

وقال الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، إن مسعد خاض اليوم بعض التدريبات التأهيلية، مشددا على أن حالته الطبية مطمئنة للغاية.

وأشار استشاري التأهيل الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، إلى أن اللاعب سوف يخضع لاختبار طبي قبل انطلاق مران الغد، لتحديد إمكانية انتظامه في المران من عدمه.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا في السويس، يختتمه مساء السبت المقبل بمواجهة بلدية المحلة وديا في الثالثة مساءً، على ملعب استاد السويس الجديد.

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