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سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: لدينا مشروعات في منطقة محور قناة السويس (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 09:01 م
كريستيان برجر
كريستيان برجر
هدى عبدالرازق
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قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن  الاتحاد لديه مشروعات في منطقة محور قناة السويس وأن هناك استمرارًا في دعم المنطقة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي أنبهر بسرعة إتمام مصر لقناة السويس الجديدة، وهناك اهتمام بشأن التطور الاقتصادي، الذي سوف تحققه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي لديه مشروعات في منطقة محور قناة السويس وفي المنطقة، حتى يتم تطوير وتحسين قدرات المنطقة.

وأشار السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أن هناك محاولات لجذب المزيد من الاستثمارات لمنطقة قناة السويس وعرض المميزات الموجودة في القناة على الشركات المختلفة.

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