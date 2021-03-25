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كبير مرشدي قناة السويس: السفينة المتسببة في الأزمة من أكبر 7 سفن عالميًا

الخميس 25/مارس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال القبطان فريد رشدي، كبير مرشدي قناة السويس، إن السفينة التي تسببت في أزمة قناة السويس هي من أكبر 7 سفن في العالم.

وأضاف "رشدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن السفينة مسئولة مسئولية كاملة، والشركة المالكة لها ستتحمل أي خسائر نتجت عن تعطيل الملاحة في قناة السويس.

وأشار كبير مرشدي قناة السويس، إلى أن قيمة السفينة تتعدى نصف مليار دولار، لافتًا إلى أن السفينة عليها بضائع تقدر بـ 22 ألف حاوية.

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