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لواء بحري: تعليق الملاحة في قناة السويس منطقي والقانون يحدد المسئول عن الحادث (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء بحري نادر درويش، إن تعليق حركة الملاحة في قناة السويس أمر منطقي في ظل وجود السفينة الجانحة وعدم تعويمها حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحادث البحري عارض وارد أن يحدث برا وجوا وبحرا ولم يحدث للمرة الأولى في قناة السويس بل تكرر منذ سنوات قليلة بنفس الصورة.

وتابع أن الحوادث البحرية تحكمها القوانين الدولية في ظل عالمية حركة الملاحة والتجارة ويلتزم المشرف بتقديم إرشاده لطاقم السفينة فقط وهناك مواد واضحة وصريحة في القانون تؤكد أن قيادة السفينة وإدارتها للربان وليس للمشرف وهو ما يعني أن طاقم السفينة هو المسئول الأول والأخير.

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