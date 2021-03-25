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وزيرة التضامن ومحافظا أسيوط ودمياط يفتتحون معرض "ديارنا الأثاث الدمياطي" بمحافظة أسيوط

الخميس 25/مارس/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم الخميس، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط والدكتورة منال عوض محافظ دمياط معرض "ديارنا الأثاث الدمياطي"، وذلك بمشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث بدمياط والذي يقام في محافظة أسيوط لمدة ١٥ يومًا، حيث يعرض المعرض منتجات ٤٠ عارضًا من ٧ جمعيات تعاونية انتاجية للأثاث بدمياط،وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام علي مساحة ٢٣٠٠ متر علي ملاعب نادي الواي بأسيوط.

وتفقدت القباج وسعد وعوض أروقة المعرض، كما تحدثت مع العارضين، والذين استعرضوا طريقة صناعة منتجاتهم باستخدام أحدث الأساليب، حيث أبدت الوزيرة في هذا الإطار اعجابها بالمنتجات وجودتها، مؤكدة انها تشجع إقامة مثل هذه المعارض للجمعيات التعاونية الانتاجية في مختلف المحافظات.

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