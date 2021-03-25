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وزيرة التضامن تزور نادي الواي بأسيوط.. وتشيد بمستوى اللاعبين

الخميس 25/مارس/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط والدكتورة منال عوض محافظ دمياط نادي الواي بمحافظة أسيوط، وذلك بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسيوط.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من العروض الرياضية لفرق الكاراتيه والجودو والمصارعة الرومانية وفريق الكرة الطائرة بنات لذوي الاحتياجات الخاصة بالنادي.

وحرصت نيفين القباج علي التقاط الصور التذكارية مع فرق النادي المختلفة، مشيدة بالمستوي الراقي الذي يتميز به اللاعبون وحرصهم علي تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق البطولات علي مستوي المحافظة والجمهورية.
وزيرة التضامن تزور نادي الواي بأسيوط.. وتشيد بمستوى اللاعبين
وزيرة التضامن تزور نادي الواي بأسيوط.. وتشيد بمستوى اللاعبين
وزيرة التضامن تزور نادي الواي بأسيوط.. وتشيد بمستوى اللاعبين
وزيرة التضامن تزور نادي الواي بأسيوط.. وتشيد بمستوى اللاعبين
وزيرة التضامن تزور نادي الواي بأسيوط.. وتشيد بمستوى اللاعبين
وزيرة التضامن تزور نادي الواي بأسيوط.. وتشيد بمستوى اللاعبين

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