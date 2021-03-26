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أشرف شلبي يكشف عن الحد الأقصى لعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشف أشرف شلبي، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي.

وقال "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي تتمثل في فرض غرامة من 200 إلى 2000 جنيه من خلال قضية يحركها وزير المالية.

وتابع أن آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي في 13 ديسمبر 2020 ثم قام محمد معيط، وزير المالية، بتأجيل ذلك الموعد لمدة 3 أشهر لينتهي في 13 مارس 2021، لظروف فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم توفير 400 منفذ لتقديم الإقرار الضريبي، ومقر الخزانة العامة في لاظوغلي، ومقر مصلح الضرائب في مدينة الشيخ زايد، من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة السادسة مساء، وتمتد إلى بعد ذلك.

وأشار إلى أن تقديم الإقرار مجاني، وهناك موظفين يساعدون المواطنين في كتابة الإقرار الضريبي.


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