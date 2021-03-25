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باقي 18 يوم.. 6 معلومات تهمك عن شهر رمضان

الخميس 25/مارس/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك تلك المناسبة التي ينتظرها المسلمون كل عام واستغلالها في التقرب لله سبحانه وتعالى من خلال الصلوات والصيام وأعمال الخير.

يذكر أن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" منذ نهاية عام 2019.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن شهر رمضان المبارك قبل قدومه بقرابة ١٨ يوم:

- ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لوزارة الأوقاف فإن أول أيام الشهر الكريم 13 إبريل المقبل.

- يولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين الموافق 1242021م (اليوم التالى ليوم الرؤية).

- أخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.

- ستكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك )، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

- يكون أقصر أيام الصيام هو اليوم الأول، حيث تكون ساعات الصيام 14 ساعة وثلث تقريبًا، حيث أن موعد فجر اليوم الأول الساعة 4:09 صباحًا والمغرب 6:29 مساء.

- تزيد ساعات الصيام تدريجيا حتى تصل إلى 16 ساعة و16 دقيقة في اليوم الأخير من رمضان، فيكون أذان الفجر في تمام الساعة 3:35 صباحًا والمغرب 6:47 مساء.

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