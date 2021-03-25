بالتفاصيل.. الجيزة تواصل رفع المخلفات وإعادة الانضباط بحدائق الأهرام

تواصل أجهزة محافظة الجيزة، أعمالها بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني حدائق الأهرام والقضاء على مظاهر التعدى والإشغالات.



ونرصد لكم أبرز مجهودات المحافظة لمواطني حدائق الأهرام:



- تواصل أجهزة محافظة الجيزة رفع المخلفات من منطقة حدائق الأهرام



- رفع مخلفات من شوارع الجيش والثورة المعدنية وعدد من القطع



- تجريد ورفع الأتربه تمهيدًا لرصف بعض الطرق



- إيقاف حالتين تحويل بناء من سكني إلى تجاري



- ضبط المعدات المستخدمة في الأعمال لعدم تكرارها مرة أخرى



- ضبط مركبات التوك توك



- تحسين عملية الدخول والخروج من البوابات



- تجميل الحدائق والميادين والجزر الوسطى

