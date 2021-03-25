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بالتفاصيل.. الجيزة تواصل رفع المخلفات وإعادة الانضباط بحدائق الأهرام

الخميس 25/مارس/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تواصل أجهزة محافظة الجيزة، أعمالها بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني حدائق الأهرام والقضاء على مظاهر التعدى والإشغالات.

ونرصد لكم أبرز مجهودات المحافظة لمواطني حدائق الأهرام:

- تواصل أجهزة محافظة الجيزة رفع المخلفات من منطقة حدائق الأهرام

- رفع مخلفات من شوارع الجيش والثورة المعدنية وعدد من القطع

- تجريد ورفع الأتربه تمهيدًا لرصف بعض الطرق

- إيقاف حالتين تحويل بناء من سكني إلى تجاري

- ضبط المعدات المستخدمة في الأعمال لعدم تكرارها مرة أخرى

- ضبط مركبات التوك توك

- تحسين عملية الدخول والخروج من البوابات

- تجميل الحدائق والميادين والجزر الوسطى

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