عبير الهادي تكشف عن دورها في فيلم " في عشق البنات"

أنضمت الفنانة عبير الهادي الي فيلم " في عشق البنات" الذي كتبه المؤلف أسامة فهمي وسبق أن قام بكتابة فيلم " ماتيجي نرقص" للنجمة الكبيرة يسرا وينتج الفيلم المنتج محمد الاباصيري في ثاني تجربة له بعد فيلم " الرجل الأخطر "الذي قام ببطولته سامح حسين وأخرجه مرقس عادل.









وكشفت عبير الهادي عن دورها في دوره في العمل وقالت عنه: أن الفيلم يحمل قصة واقعية بها ملامح رومانسية مثل مسلسل " حكايات بنات " تحاكي الفتيات ودوري بالفيلم فتاة تدعي " سلمي" تعيش قصة حب مع شخص يستغلها و سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.









الفيلم يدور حول قصة اجتماعية تقدم بشكل عصري ومختلف حول حكايات أربعة فتيات في الفيلم كل فتاة لها قصة وموضوع داخل الفيلم تمس الفتيات في المجتمع المصرى.



