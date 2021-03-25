خالد الجندي عن نوال السعداوي: لا نستطيع الحكم على آخرتها ونرفض تطاولها على مقدساتنا









أكد الشيخ خالد الجندي أنه لا يمكن لإنسان أن يتأله على الله تعالى لأن الجنة والنار بيد الله تعالى وحده، مضيفًا أنه بالنسبة إلى الكاتبة نوال السعداوي فلا يمكن الحكم على آخرتها ويرفض تطاولها على المقدسات.









أضاف الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن الله سيحاسب كل إنسان وأنه يبرأ إلى الله تعالى من كل آراء نوال السعداوي سواء في آراءها بالدين أو الغيبيات التي خالفت الشرع، لكن في الوقت نفسه لا يمكن لإنسان أن يقطع لأحد بجنة أو نار فليس البشر مندوين العناية الإلاهية أو مصرح لهم الكلام عن الله تعالى رب العالمين.









تابع الشيخ خالد الجندي أن من يتزايد على الله حسابه عسير وله النار ومن يسعى لنشر الفاحشة أو من يبتغي فساد المجتمع أو ينشر المثلية والفساد فهؤلاء حسابهم في النار شديد وهذا في الإطار العام بدون تحديد أشخاص، مثلهم مثل الذي يعوق والديه.



