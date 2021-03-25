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إصابة رئيس جامعة أسوان بفيروس كورونا المستجد

الخميس 25/مارس/2021 - 09:01 م
فتح الله رضوان
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إصابة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بفيروس كورونا المستجد ويخضع حاليا للعلاج طبقا للبرتوكول علاج كورونا وفقا لوزراة الصحة وحالته مستقره وبالعزل المنزلي مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.


وتقدم العاملين بالجامعة من نواب الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بالمستشفيات الجامعية بخالص تمنياتهم بالشفاء العاجل...

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