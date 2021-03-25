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بعد التعادل مع كينيا.. تعرف موعد مباراة مصر المقبلة فى تصفيات أمم إفريقيا

الخميس 25/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق المنتخب الوطني الأول الصعود رسميًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 بعد التعادل أمام كينيا بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الاثنين المقبل فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 4.

 وتأهل منتخب مصر الأول إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وذلك بعد تعادله مع المنتخب الكيني بهدف لكل منتخب، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

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