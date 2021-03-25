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ترتيب جدول الدوري الإيطالي قبل منافسات الجولة المقبلة

الخميس 25/مارس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتصدر نادي إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 65 نقطة، بفارق ست نقاط عن نظيره اي سي ميلان، صاحب المركز الثاني.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 55 نقطة، بالتساوي مع أتلانتا صاحب المركز الرابع.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالتالي:

1 – إنتر ميلان – 65 نقطة

2 – ميلان – 59 نقطة

3 – يوفنتوس – 55 نقطة

4 – أتالانتا – 55 نقطة

5 – نابولي – 53 نقطة

6 – روما – 50 نقطة

7 – لاتسيو – 49 نقطة

8 – ساسولو – 39 نقطة

9 – هيلاس فيرونا – 38 نقطة

10 – سامبدوريا – 35 نقطة

11 – بولونيا – 34 نقطة

12 – أودينيزي – 33 نقطة

13 – جنوى – 31 نقطة

14 – فيورنتينا – 29 نقطة

15 – سبيزيا – 29 نقطة

16 – بينفينتو – 29 نقطة

17 – تورينو – 23 نقطة

18 – كالياري – 22 نقطة

19 – بارما – 19 نقطة

20 – كروتوني –15 نقطة.

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