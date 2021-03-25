الأمير فهد بن جلوي يلتقي نائب رئيس اللجنة الأولمبية بجزر القمر

التقى الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم في مكتبه بالرياض بمعالي وزير الداخلية نائب رئيس اللجنة الأولمبية بجمهورية جزر القمر محمد داوود.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الرياضي بين المملكة وجزر القمر، وسبل تعزيزها لما فيه خير ومصلحة رياضة وشباب البلدين، إضافة إلى البرامج المشتركة ما بين اللجنتين الأولمبيتين خلال الدورة الأولمبية الحالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٤.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي المكلف للجنة عبدالعزيز العنزي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رهام بنت سيف الإسلام بن سعود مدير الفعاليات والمراسم، ومدير العلاقات الدولية المكلف عبدالعزيز البقوص.