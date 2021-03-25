حركة تنقلات وتعيينات يصدرها وزير التنمية المحلية... والعميد طارق لطفى رئيسا لمدينه الاقصر



حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لـ7 قيادات محلية، مشيرًا إلى أن الحركة تضمنت تعيين كل من مجدي عبدالحميد عناني، من رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، إلى سكرتير عام لمحافظة الإسماعيلية.

وتابع شعراوي، في بيان له اليوم الخميس، أن الحركة شملت أيضًا تعيين أيمن محمد الشريف، من رئيس مدينة الأقصر إلى سكرتير عام لمحافظة جنوب سيناء، علاوة على تعيين تامر سعيد محمد عياد من سكرتير عام الإسماعلية إلى سكرتير عام محافظة قنا.





وأضاف أن الحركة شملت أيضًا تعيين مجدي محمد الوصيف من سكرتير عام مساعد جنوب سيناء إلى سكرتير عام مساعد دمياط، ونقل اللواء هشام علي الطويل من سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، وتعيين اللواء عاطف محمد وجدي من رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وتعيين طارق لطفي حسين من محافظة أسوان إلى رئيس مدينة الأقصر.





وشدد على أن الوزارة مستمرة فى الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية،



مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات.