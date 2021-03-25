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آلام في المعدة ثم ولادة.. فتاة بريطانية تنجب طفلا دون ظهور أعراض الحمل

الخميس 25/مارس/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كلير وايزمان فتاة بريطانية في الـ27 عامًا من عمرها، فوجئت بأنها تحمل طفلا بداخلها دون أن تشعر، ودون ظهور أعراض الحمل.

تناولت قناة "الغد"، تتقريرًا مصورًا لها، بثته عبر شاشتها، بأنها فوجئت في لحظة الولادة بأنها حامل دون أن تظهر عليها علامات الحمل.. كلير وايزمان فتاة بريطانية في الـ27 من عمرها، أصيبت قبل عامين بآلام شديدة في المعدة لتفاجأ بأنها تحمل طفلا بداخلها دون أن تشعر.

وأشار التقرير، إلى أن وايزمان كانت تتناول حبوب منع الحمل وما حدث لها كان بمثابة صدمة، مؤكدا أنها لم تتقبل الطفل الوليد، ورفضت رؤيته وإطعامه لكنها فى النهاية تقبلته وسمته "فينلي".

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