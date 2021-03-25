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الرئيس دفع من جيبه الخاص.. أسامة الأزهري يكشف كيفية حل مشكلة الغارمات

الخميس 25/مارس/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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كشف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الازهر الشريف، كيف أنهى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشكلة السيدات الغارمات من خلال المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية.

وقال الأزهري: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمعالجة جذرية لقضية الغارمات منذ سنوات، ودفع من ماله الخاص مبلغًا لكل سيدة غارمة، وتوجهنا إلى أكثر من سجن وتم الإفراج عن عدد كبير من الغارمات.

وأضاف أن علاج جذور مشكلة الغارمات عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، وأن المبالغة فى تكاليف الزواج ظاهرة مقلقة، ويترتب عليها آثار فى غاية الضرر مشيرا إلى أنه لا يجب النظر للسيدة الغارمة العائدة إلى منزلها بنظرة غير عادية.

وأكد أن من واجبنا جميعا مد يد العون لسيدات مصر خاصة الفئات الأولى بالرعاية لعودة السيدات لأسرهن وأبنائهن.

ونوه أن سبب رفع تكاليف الزواج هو ابتعاد الناس عن سنة النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، وأمره بالتيسير فيها، حيث قال: "إن أقلهن مهرا أعظمهن بركة" مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نستشهد بالشريعة والأحاديث فى تحديد تكاليف الزواج، حيث ابتعدنا عن تلك الأحاديث وعليه انتشرت تلك الأفكار والأمور"، مشددا على أن هذه الظاهرة تسببت فى تأخر أو عزوف الشباب عن الزواج، وأيضا تسببت فى مشكلة الغارمات.

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