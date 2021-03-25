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وزير الرياضة يهنىء منتخب مصر بالتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون

الخميس 25/مارس/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للمنتخب المصري الأول لكرة القدم  بمناسبة التأهل الرسمي لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 الذي حققه منتخب الفراعنة اليوم أمام منتخب كينيا في المباراة التي أقيمت على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى ضمن الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون. 

واستطاع المنتخب المصري الحصول على نقطة ثمينة ليصل إجمالي عدد النقاط في جعبته إلى ٩ نقاط، وهي نفس عدد نقاط منتخب جزر القمر ، وبذلك يضمن المنتخبان التأهل لأمم إفريقيا 2022 بصرف النظر عن نتيجة المباراة المقبلة التي تجمعهما بإستاد القاهرة الثلاثاء المقبل. 

وهنأ وزير الرياضة اتحاد الكرة، وجميع لاعبي المنتخب، والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري على التأهل لكأس الأمم الإفريقية، والنتائج الطيبة التي حققها المنتخب في مشواره بالتصفيات المؤهلة للبطولة بمجموعته التي تضم منتخبات "جزر القمر، كينيا، توجو"، مشيراً أن الجماهير المصرية تنتظر الكثير من المنتخب في منافساته المقبلة. 

وأعرب الوزير عن ثقته في أداء المنتخب، وقدرته على الفوز في المباراة الختامية بالتصفيات أمام منتخب جزر القمر؛ ليؤكد صدارته للمجموعة، وتكون بمثابة البداية للتركيز فيما هو قادم من تصفيات مؤهلة لكأس العالم، ومنافسات بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون. 

وكان وزير الشباب والرياضة قد أجرى اتصالات مكثفة مع بعثة المنتخب، والكابتن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة؛ للاطمئنان على كافة التجهيزات والاستعدادات، وإجراءات استقبال اللاعبين بكينيا، والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها في ظل جائحة كورونا حفاظاً على سلامة اللاعبين.

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