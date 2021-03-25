خبير اقتصادي: جنوح السفينة بقناة السويس أثر على التجارة العالمية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن جنوح السفية في قناة السويس أثر على التجارة العالمية على مستوى العالم ككل.



وأضاف "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن توقف حركة الملاحة بقناة السويس أربكت العالم، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ومن المتوقع أن يزيد لأكثر من ذلك مع استمرار التوقف.



وأشار إلى أن أسعار البترول ارتفعت بمقدار 6%، ومرشحة للاستمرار في الارتفاع لحين حل أزمة السفينة.



