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افتتاح معرض اسكندرية التاسع للكتاب.. التفاصيل كاملة

الخميس 25/مارس/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان
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بالانابة عن د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة افتتح د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصاحبة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية معرض اسكندرية التاسع للكتاب والذى تقيمه هيئة الكتاب فى الفترة من ٢٥ مارس حتى ٣ ابريل المقبل بأرض كوتة بالازاريطة.


يشارك بالمعرض 90 ناشر بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة الاهرام ودار المعارف ومكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للكتاب. 


وأوضح د. هيثم الحاج علي أن هذا المعرض هو ثانى معرض للكتاب بالإسكندرية فى ظل جائحة كورونا ، وجمهور اسكندرية يتمتع بقوة شرائية عالية، كما أن طول مدة المعرض تتيح إمكانية تواجد اكبر عدد من الجمهور والمعرض ممتد لعشرة ايام وسيكون هناك اكثر من معرض خلال العام. 



وعن مشاركة  هيئة الشارقة للكتاب بالمعرض قال د. هيثم الحاج على أن المشاركة تعد خطوة لجعل معرض اسكندرية لمعرض دولى ونبدأ بالدول العربية ثم الدول الأجنبية ويقام فى موعد ثابت ليتحول إلى معرض دولى. 



يضم جناح هيئة الكتاب ١٥٠٠ عنوان من إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل مثل سلسلة رؤية وأحدث إصداراتها  كتاب هؤلاء هم الإخوان، وكتب النشر العام ومنها السد العالى ، بالإضافة إلى ركن الإبداع السكندرى للمؤلفين والمبدعين من أبناء الإسكندرية. 
بالإضافة إلى أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة وكتب الأطفال ،والكتب الأجنبية. بتخفيضات تصل إلى ٢٠٪
وجناح الكتاب المخفض كنوز هيئة الكتاب ويضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة بقيمة جنيه واحد. 



ويأتى المعرض بعد قرار مجلس الوزراء بعودة المعارض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.


ويستقبل المعرض رواده يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء على أن يكون  عدد الزوار محددا، فكل ساعة سيتم السماح لعدد 600 شخص فقط بالدخول، وتسليم الزائر كارت خاص به يحمله معه عند الدخول وتسليمه قبل الخروج، لضمان عدم تكدس المواطنين والتزاحم.

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