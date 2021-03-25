Advertisements

نجم منتخب مصر السابق يهاجم آداء الفراعنة أمام كينيا

الخميس 25/مارس/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
هاجم وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، المستوى الذي ظهر به  منتخب مصر خلال مباراة كينيا، التي حسمها التعادل الايجابي بنيروبي، وتأهل على اثرها الفراعنة إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022.


وعبر جمعة خلال تصريحات تليفزيونية عن غضبه قائلاً:"منتخب مصر سيء للغاية، بلا طعم ولا لون ولا رائحة، ولا يوجد أي معالم لطريقة اللعب أو الخطة في ولاية حسام البدري".


وأضاف: "كنا ننتقد الأرجنتيني هيكتور كوبر خلال ولايته للمنتخب المصري، ولكن أدائنا كان أفضل معه، ونواجه منتخبات في المستوى الثالث والرابع في أفريقيا، فماذا سنفعل عند مواجهة المنتخبات الكبرى».

يذكر أن منتخب مصر قد تعادل إيجابيا مع نظيره الكيني  بهدف لكل منهما وتأهل الفراعنة للمرة 25 في تاريخهم لنهائيات أمم أفريقيا.

أخبار تهمك

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 8 ساعات

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 21 دقيقة

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ حوالي 6 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 12 ساعة

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ يوم

موضوعات متعلقة

طريقة كوبر وقضية التلاعب بالنتائج ضمن أبرز تصريحات "أجيري" مدرب منتخب مصر الجديد

بعد تأهله رسميًا.. ماذا قدم منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا؟

قبل القرعة .. السيناريوهات المُحتملة لمجموعة منتخب مصر في أمم إفريقيا

زي النهاردة.. جدو يقود الفراعنة للتتويج بلقب أمم إفريقيا 2010 على حساب غانا

محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

08:30 م

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

05:51 م

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها