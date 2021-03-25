نجم منتخب مصر السابق يهاجم آداء الفراعنة أمام كينيا

هاجم وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، المستوى الذي ظهر به منتخب مصر خلال مباراة كينيا، التي حسمها التعادل الايجابي بنيروبي، وتأهل على اثرها الفراعنة إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022.









وعبر جمعة خلال تصريحات تليفزيونية عن غضبه قائلاً:"منتخب مصر سيء للغاية، بلا طعم ولا لون ولا رائحة، ولا يوجد أي معالم لطريقة اللعب أو الخطة في ولاية حسام البدري".









وأضاف: "كنا ننتقد الأرجنتيني هيكتور كوبر خلال ولايته للمنتخب المصري، ولكن أدائنا كان أفضل معه، ونواجه منتخبات في المستوى الثالث والرابع في أفريقيا، فماذا سنفعل عند مواجهة المنتخبات الكبرى».



