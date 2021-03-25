نجم برشلونة مرشح للانتقال إلى آرسنال

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن آرسنال الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن البرازيلي إيمرسون نجم ريال بيتيس الإسباني الحالي يملك برشلونة الإسباني نسبة منه، حيث تواجد مع لوس فيرديبلانكوس لمدة موسمين، كما أن لديه عقدًا مع برشلونة حتى صيف 2024.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن آرسنال يفكر في التعاقد مع إيمرسون في ظل اقتراب رحيل هيكتور بيليرين في الصيف المقبل، حيث يهتم بضمه باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كشافو آرسنال كانوا يراقبون عن قرب آداء إيمرسون ويقومون الآن بتجهيز عرضًا والنادي الإنجليزي مهتم أيضًا بجيدو رودريجيز نجم ريال بيتيس من أجل تدعيم مركز خط الوسط.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إيمرسون انضم إلى ريال بيتيس قادمًا من أتلتيكو مينيرو البرازيلي في فبراير 2019 في صفقة مشتركة مع برشلونة، حيث وافق كلا الناديين على دفع 6 ملايين يورو للنادي البرازيلي.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر عودة إيمرسون للبارسا في الصيف المقبل حين يدفع النادي المبلغ الذي دفعه ريال بيتيس بالإضافة إلى 3 ملايين يورو أخرى، حيث يُخطط خوان لابورتا رئيس البلوجرانا للتعاقد مع النجم البرازيلي عقب نهاية الموسم الحالي.



