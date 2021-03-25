انفوجراف انفوجراف Advertisements "الصحة" تتوسع في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا الخميس 25/مارس/2021 - 09:29 م Advertisements "الصحة" تتوسع في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا أخبار تهمك عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر منذ أقل من ساعتين برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة منذ حوالي 3 ساعات تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة منذ حوالي 14 ساعة انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس منذ يوم رسميًا.. منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 منذ أقل من ساعتين القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة منذ حوالي 7 ساعات أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير منذ حوالي 8 ساعات مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي منذ حوالي 5 ساعات تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني منذ أقل من ساعتين أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى منذ ساعة و 21 دقيقة ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد منذ ساعتين و 21 دقيقة Advertisements