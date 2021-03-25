انفوجراف انفوجراف Advertisements أعمال التطهير والتعقيم الوقائى بمختلف أنحاء الجمهورية للقوات المسلحة الخميس 25/مارس/2021 - 09:33 م Advertisements أعمال التطهير والتعقيم الوقائى بمختلف أنحاء الجمهورية للقوات المسلحة أخبار تهمك عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا منذ حوالي 6 ساعات القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا منذ حوالي 6 ساعات مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى منذ ساعة و 23 دقيقة برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا منذ حوالي 4 ساعات رسميًا.. منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 منذ أقل من ساعتين تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة منذ حوالي 14 ساعة عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر منذ أقل من ساعتين عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء منذ حوالي 4 ساعات أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني منذ حوالي 12 ساعة تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني منذ أقل من ساعتين انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس منذ يوم ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد منذ ساعتين و 23 دقيقة أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير منذ حوالي 8 ساعات Advertisements