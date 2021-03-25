Advertisements

عزوز عادل صحفي يساعد جمال سليمان فى حل لغز "الطاووس" (خاص)

الخميس 25/مارس/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
يُشارك الفنان عزوز عادل في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الطاووس"، وهو سيناريو وحوار كريم الدليل وأشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.


قال عزوز عادل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه يُجسد خلال الأحداث دور صحفي يُدعى "مراد"، وهو من الصحفيين الشرفاء، حيث أنه يُساعد الشرطة والمحامي جمال سليمان في حل القضية التي تدور حولها الأحداث.


وأوضح عزوز عادل أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "الطاووس" هو وجود المخرج رؤوف عبد العزيز؛ فهو من الشخصيات المحترمة، كما أنه يبدع دائمًا في الأعمال التي يُقدمها.


وأشار عزوز عادل إلى أن كواليس العمل ممتعة ومليئة بالبهجة، فهناك حالة من التعاون بين جميع الأبطال، مُضيفًا :"الكواليس فيها روح حلوة جدًا، صورت أول شغلي في إسكندرية فكان بالنسبة لي من أحلى الأماكن؛ لان بعشق اسكندرية وكنا كلنا مبسوطين نخلص شغل نتجمع وننزل تتمشي وناكل مع بعض كنت مبسوط بالحالة اللى موجودة جدًا". 



وأعرب عزوز عادل عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان جمال سليمان، مُضيفًا :"لما تشتغل مع حد بقيمة جمال سليمان دي خبرة كبيرة جدًا".



مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وكوكبة مميزة من النجوم.

أخبار تهمك

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نجم برشلونة مرشح للانتقال إلى آرسنال

منذ ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ نصف ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ ساعتين

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

خبير اقتصادي: جنوح السفينة بقناة السويس أثر على التجارة العالمية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 5 ساعات

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021

منذ ساعتين و 24 دقيقة

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

08:30 م

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

10:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها