عزوز عادل صحفي يساعد جمال سليمان فى حل لغز "الطاووس" (خاص)

"الفجر الفني"





وأوضح عزوز عادل أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "الطاووس" هو وجود المخرج رؤوف عبد العزيز؛ فهو من الشخصيات المحترمة، كما أنه يبدع دائمًا في الأعمال التي يُقدمها.





وأشار عزوز عادل إلى أن كواليس العمل ممتعة ومليئة بالبهجة، فهناك حالة من التعاون بين جميع الأبطال، مُضيفًا :"الكواليس فيها روح حلوة جدًا، صورت أول شغلي في إسكندرية فكان بالنسبة لي من أحلى الأماكن؛ لان بعشق اسكندرية وكنا كلنا مبسوطين نخلص شغل نتجمع وننزل تتمشي وناكل مع بعض كنت مبسوط بالحالة اللى موجودة جدًا".









وأعرب عزوز عادل عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان جمال سليمان، مُضيفًا :"لما تشتغل مع حد بقيمة جمال سليمان دي خبرة كبيرة جدًا".







مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وكوكبة مميزة من النجوم.

يُشارك الفنان عزوز عادل في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الطاووس"، وهو سيناريو وحوار كريم الدليل وأشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.قال عزوز عادل في تصريح خاص لـ، أنه يُجسد خلال الأحداث دور صحفي يُدعى "مراد"، وهو من الصحفيين الشرفاء، حيث أنه يُساعد الشرطة والمحامي جمال سليمان في حل القضية التي تدور حولها الأحداث.