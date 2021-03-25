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التحالف العربي يدمر 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الخميس 25/مارس/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية.

وذكر التحالف العربي- فى بيان مساء اليوم الخميس- أنه تم رصد نشاط حوثي معاد، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.

وفى وقت سابق أفاد تحالف دعم الشرعية فى اليمن بسقوط صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثييين تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة السعودية.

وقال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث بإسم التحالف العربي- في بيان الأسبوع الماضي-: إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخين بالستيين تجاه مدينة خميس مشيط، مضيفا: "الصاروخان سقطا بمنطقتين حدوديتين خاليتين وغير مأهولتين"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس ".

وأضاف:"إن الصاروخين الباليستيين أطلقا من مدينة صعدة باستخدام الأعيان المدنية".

وأكد المالكي، استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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