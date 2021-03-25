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الزمالك يسابق الزمن لاستعادة نجم الفريق قبل موقعة المولودية
الخميس 25/مارس/2021 - 09:44 م
محمد زكي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وضع برنامج تدريبي خاص للتونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق بعد وصوله للقاهرة اليوم قادما من تونس.
ومن المقرر أن يبدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه التدريبي ابتداءا من غد الجمعة، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.
وكان من المقرر عودة اللاعب التونسي إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تعرض لظروف أسرية خاصة، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة.
ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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