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الزمالك يسابق الزمن لاستعادة نجم الفريق قبل موقعة المولودية

الخميس 25/مارس/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وضع برنامج تدريبي خاص للتونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق بعد وصوله للقاهرة اليوم قادما من تونس.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه التدريبي ابتداءا من غد الجمعة، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

 وكان من المقرر عودة اللاعب التونسي إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تعرض لظروف أسرية خاصة، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة.

ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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