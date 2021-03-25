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عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

الخميس 25/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مصدر مقرب من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، حقيقة مفاوضاته مع نادي الزمالك، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير ووسائل إعلامية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن اقتراب رمضان صبحي نجم بيراميدز، من الفارس الأبيض بالميركاتو الصيفي.

وأضاف المصدر، أن اللاعب لا ينوي الانتقال إلى الزمالك بالمرحلة المقبلة، خاصةً أنه لم يتفاوض حول هذا الأمر وتركيزه فقط مع الفريق.

واختتم، أن رمضان صبحي لا يريد الانتقال في الدوري المصري، وستكون خطوته المقبلة حال قرر الرحيل هي العودة إلى الاحتراف الخارجي.

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