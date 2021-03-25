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البابا ثيودروس الثانى يترأس قداس "أحد الأرثوذكسية" بالإسكندرية

الخميس 25/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا لكنيسة الروم الأرثوذكس القداس الإلهي بمناسبة “أحد الأرثوذكسية” في كنيسة البشارة في المقر البطريركي بالإسكندرية، تحدث البابا ثيودروس الثاني عن شخصية عظيمة في المسيحية لعبت أحد أهم الأدوار في الثورة اليونانية عام 1821، حيث ناضل بقوة من أجل حرية الأمة اليونانية، وهو مثلث الرحمات البابا ثيوفيلوس باتميوس.

وقال: “إنه كان للبطريركية المسكونية المقدسة البطريرك غريغوريوس الخامس أثناء الكفاح المقدس عام 1821، وإذا كان لليونان جرمانوس البطريرك القديم، فإن بطريركية الإسكندرية كان لها بطريرك الإسكندرية ثيوفيلوس باتميوس الذي دافع عن الأرثوذكسية والشعب اليوناني”.

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