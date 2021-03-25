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عاجل.. خطوات تصعيدية من نقابة الإعلاميين ضد أستاذ بجامعة القاهرة
الخميس 25/مارس/2021 - 09:58 م
ميسون أبو الحسن
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أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الدهشة والتعجب والاستنكار، ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهره، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت النقابة في بيان لها، أن المذكور تحدث بكل كذب وتبجح عن الإعلام المصري، والذي تناول فيه بأسلوب غير لائق، ما كان لأستاذ جامعي أن يستخدمه، مخالفًا في ذلك الأساليب النقدية المهنية والعلمية، وخرج في حديثه عن حرية التعبير إلة سب وقذف وتشبيهات، خالف فيها المبادئ السماوية والمواثيق الإعلامية، باحثًا بما يفعله عن شهرة زائفة في زمن التريند.
وأضافت النقالة أن المجلس لن يسمح بأي تجاوزات تجاه الإعلام المصري ورجالاته، الذين يؤدون عملهم بكل مهنية ووطنية، وعليه فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية (الجنائية-التأديبية)تجاه هذا الشخص، الذي أخطأ وعن عمد في حق الإتلاميين والإعلام المصري، وكأنه مدفوع بلا وعي أو تفكير فيما يقول.
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