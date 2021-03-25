عاجل.. خطوات تصعيدية من نقابة الإعلاميين ضد أستاذ بجامعة القاهرة

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الدهشة والتعجب والاستنكار، ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهره، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وقالت النقابة في بيان لها، أن المذكور تحدث بكل كذب وتبجح عن الإعلام المصري، والذي تناول فيه بأسلوب غير لائق، ما كان لأستاذ جامعي أن يستخدمه، مخالفًا في ذلك الأساليب النقدية المهنية والعلمية، وخرج في حديثه عن حرية التعبير إلة سب وقذف وتشبيهات، خالف فيها المبادئ السماوية والمواثيق الإعلامية، باحثًا بما يفعله عن شهرة زائفة في زمن التريند.



