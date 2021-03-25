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عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

الخميس 25/مارس/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اتخذ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري قرارا بعد تعادل الفراعنة في مباراة اليوم أمام كينيا بهدف لكل فريق.

وتعادل منتخب مصر في مباراة اليوم أمام كينيا بهدف لكل فريق في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات بطولة أمم إفريقيا بعد التعادل في مباراة اليوم أمام كينيا بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط.

وقرر البدري منح لاعبيه راحة من التدريبات غدا الجمعة وبعد عودة بعثة منتخب مصر من كينيا.

ومن المقرر أن يستأنف منتخب مصر تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

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