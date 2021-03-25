Advertisements

أسعار النفط تواصل التراجع بالختام.. "برنت" أدني الـ 62 دولار

الخميس 25/مارس/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصلت أسعار النفط التراجع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف هبوط الطلب، وقوة الدولار الأمريكي.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي عمليات الإغلاق الجديدة المتعلقة بالوباء وتأخير لقاح كورونا إلى تباطؤ الطلب على الوقود.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، في إشارة ضعف الطلب.

وكانت أسعار الخام ارتفعت بنحو 6 بالمائة في جلسة الأمس مع تعطل الإمدادات جراء جنوح ناقلة حاويات في قناة السويس.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو بنحو 4.3 بالمائة إلى 58.56 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 3.8 بالمائة إلى 6195 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ ساعتين

خبير اقتصادي: جنوح السفينة بقناة السويس أثر على التجارة العالمية

منذ ساعة الا ربع

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 13 ساعة

نجم برشلونة مرشح للانتقال إلى آرسنال

منذ ساعة

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021

منذ ساعتين و 24 دقيقة

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

08:30 م

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

10:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها