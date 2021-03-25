أسعار النفط تواصل التراجع بالختام.. "برنت" أدني الـ 62 دولار

واصلت أسعار النفط التراجع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف هبوط الطلب، وقوة الدولار الأمريكي.





ويخشى المستثمرون أن تؤدي عمليات الإغلاق الجديدة المتعلقة بالوباء وتأخير لقاح كورونا إلى تباطؤ الطلب على الوقود.





وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، في إشارة ضعف الطلب.





وكانت أسعار الخام ارتفعت بنحو 6 بالمائة في جلسة الأمس مع تعطل الإمدادات جراء جنوح ناقلة حاويات في قناة السويس.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو بنحو 4.3 بالمائة إلى 58.56 دولار للبرميل.





كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 3.8 بالمائة إلى 6195 دولار للبرميل.