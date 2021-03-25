Advertisements

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

الخميس 25/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

أكد ربان سيد شعيشع، مستشار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيقات الحوادث البحرية سابقًا، أن جنوح السفينة العملاقة الآن في قناة السويس أمر طبيعي، إذ أن هذا خلل في السفينة والمحرك أو خطأ بشري، مشيرًا إلى أن زيادة سرعة السفينة سبب في حدوث الجنوح، كما أن أمر تعويم السفينة يستلزم يومين.

وأضاف "شعيشع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك 2 من المرشدين تابعين للهيئة على متن السفينة منذ دخولها القناة، لمتابعة حركة الملاحة أو تقديم بعض المعلومات عن طرق الملاحة في الجرى الملاحي، وهناك عمل الآن على مخطط لتعويم السفينة، متابعًا: "قائد السفينة يتحمل مسئولية جنوح السفينة".

وأوضح أن هناك مُخطط لتعويم السفينة، مؤكدًا أنه سيتم التحفظ على الصندوق الأسود بالسفينة والإطلاع على الأزمة من بدايتها، حتى لا يكون هناك مُطالبات بالتعويض من قبل الشركة المسئولة للمركب، مضيفًا: تعويمها السفينة يأتي بعد تفريغ بعض الشحنات وسيتم بحرص شديد ويتم الاعتماد على وسائد هوائية ولا نملك هذه المعدات عالية الحرفية".
 

أخبار تهمك

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأشعة تحدد مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. خطوات تصعيدية من نقابة الإعلاميين ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)

بواسطة 8 قاطرات عملاقة.. قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة

تعطل حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات

أحمد موسى: ارتفاع أسعار النفط 5 % بسبب جنوح سفينة بقناة السويس (فيديو)

محمد داود يكشف حقيقة قيادة مرورة السلحدار للسفينة الجانحة بقناة السويس (فيديو)

ننشر تفاصيل ما حدث في قناة السويس وتطورات جنوح السفينة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

10:05 م

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها