مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

أكد ربان سيد شعيشع، مستشار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيقات الحوادث البحرية سابقًا، أن جنوح السفينة العملاقة الآن في قناة السويس أمر طبيعي، إذ أن هذا خلل في السفينة والمحرك أو خطأ بشري، مشيرًا إلى أن زيادة سرعة السفينة سبب في حدوث الجنوح، كما أن أمر تعويم السفينة يستلزم يومين.وأضاف "شعيشع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك 2 من المرشدين تابعين للهيئة على متن السفينة منذ دخولها القناة، لمتابعة حركة الملاحة أو تقديم بعض المعلومات عن طرق الملاحة في الجرى الملاحي، وهناك عمل الآن على مخطط لتعويم السفينة، متابعًا: "قائد السفينة يتحمل مسئولية جنوح السفينة".وأوضح أن هناك مُخطط لتعويم السفينة، مؤكدًا أنه سيتم التحفظ على الصندوق الأسود بالسفينة والإطلاع على الأزمة من بدايتها، حتى لا يكون هناك مُطالبات بالتعويض من قبل الشركة المسئولة للمركب، مضيفًا: تعويمها السفينة يأتي بعد تفريغ بعض الشحنات وسيتم بحرص شديد ويتم الاعتماد على وسائد هوائية ولا نملك هذه المعدات عالية الحرفية".