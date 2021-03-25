واعظ كاثوليكي: ندشن كنائسنا مثل الأرثوذكس.. ولا خلاف في معظم الممارسات

شهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، صباح اليوم الخميس، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني.

قال الواعظ الكاثوليكي عماد عزت، إن الكنيسة الكاثوليكية هي كنيسة كلاسيكية مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، ولا عجب في أنها تقوم بتدشين كنائسها باستخدام زيت الميرون مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأضاف "عزت" أن الاختلاف بين الكنائس هو خلاف يرجع لعام 451، وتحديدا جاء في مجمع خلقدونية، وجاء محوره عقيديًا، وتحديدًا حول طبيعة المسيح، إلا أن الممارسات كافة شبه واحدة بالكنيستين، فكلاهما تصليان القداسات الإلهية وتؤمنان بالأسرار الكنسية، وبقية الممارسات.

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.