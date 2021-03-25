Advertisements

الانتخابات الإسرائيلية: رئيس الوزراء نتنياهو يفتقر إلى الأغلبية مع انتهاء فرز الأصوات

الخميس 25/مارس/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعوبة في تأمين مقاعد برلمانية كافية للبقاء في السلطة، بحسب النتائج الأولية لنتائج الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الكتلة اليمينية التي يتزعمها نتنياهو ستحصل في نهاية المطاف على 52 مقعدا - تسعة مقاعد أقل من العتبة.

وفي تطور مفاجئ، يمكن لحزب عربي يفترض أن يحصل على أربعة مقاعد أن يحافظ على ميزان القوى.

ستحدد النتيجة، من بين أمور أخرى، مسار علاقات إسرائيل مع الفلسطينيين.

من المقرر أن يفوز معارضو نتنياهو بـ 57 مقعدًا، وعلى الرغم من أن الدعم قد يمنحهم الأغلبية، إلا أنهم مجزئون ومن غير المرجح أن يكونوا قادرين على الموافقة على العمل معًا.

وإذا لم تنجح أي من الكتلتين، فقد تواجه البلاد انتخاباتها الخامسة منذ عام 2019.

أخبار تهمك

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. خطوات تصعيدية من نقابة الإعلاميين ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأشعة تحدد مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

نتنياهو: سأبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا

بالأرقام.. تعرف على نتائج الانتخابات البرلمانية العامة الإسرائيلية

نتنياهو إلى ولاية جديدة أكثر تشددا

استسلام أم فشل.. نتنياهو يدعو غانتس إلى الانضمام إليه وتشكيل "حكومة وحدة"

بيني غانتس يرفض اقتراح نتنياهو بشأن تشكيل "حكومة وحدة"

الرئيس الإسرائيلي يبدأ محادثات لتشكيل حكومة جديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

10:05 م

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها