الانتخابات الإسرائيلية: رئيس الوزراء نتنياهو يفتقر إلى الأغلبية مع انتهاء فرز الأصوات



يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعوبة في تأمين مقاعد برلمانية كافية للبقاء في السلطة، بحسب النتائج الأولية لنتائج الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء.



وقالت وسائل إعلام محلية إن الكتلة اليمينية التي يتزعمها نتنياهو ستحصل في نهاية المطاف على 52 مقعدا - تسعة مقاعد أقل من العتبة.



وفي تطور مفاجئ، يمكن لحزب عربي يفترض أن يحصل على أربعة مقاعد أن يحافظ على ميزان القوى.



ستحدد النتيجة، من بين أمور أخرى، مسار علاقات إسرائيل مع الفلسطينيين.



من المقرر أن يفوز معارضو نتنياهو بـ 57 مقعدًا، وعلى الرغم من أن الدعم قد يمنحهم الأغلبية، إلا أنهم مجزئون ومن غير المرجح أن يكونوا قادرين على الموافقة على العمل معًا.



وإذا لم تنجح أي من الكتلتين، فقد تواجه البلاد انتخاباتها الخامسة منذ عام 2019.