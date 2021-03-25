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نجمي ريال مدريد يستغلون عدة عوامل من أجل الاستعداد للمواجهات المصيرية مع الملكي

الخميس 25/مارس/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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سمح قرار المدرب ديديه ديشامب وإلغاء تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكل من الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي كارلوس كاسيميرو، وهما من اللاعبين المؤثرين في ريال مدريد بالدخول في "فترة إعداد" من أجل الوصول في أفضل حالة بدنية للمرحلة الحاسمة من الموسم.
يستعد اللاعبان لربع نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول ومباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة بعد انتهاء فترة المباريات الدولية، على أمل خوض هذه المرحلة المهمة في الموسم في حالة جيدةيستقبل ريال مدريد إيبار في 3 أبريل(نيسان) ثم يواجه ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم 6، وبعدها يواجه برشلونة يوم 10 ثم يخوض لقاء الإياب أمام "الريدز" في يوم 14ويستعد اللاعبان لربع نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول ومباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة بعد انتهاء فترة المباريات الدولية، على أمل خوض هذه المرحلة المهمة في الموسم في حالة جيدة.
ويتدرب الثنائي الآن مع باقي اللاعبين المتبقين في الريال خلال أسبوع ونصف الأسبوع.
ويعد اللاعبان من الركائز الأساسية في فريق المدرب زين الدين زيدان، إذ شارك الفرنسي في 32 مباراة هذا الموسم وكاسيميرو في 33 مباراة.
وتدرب بنزيما وكاسيميرو اليوم مع رودريغو وناتشو فرناندز وميليتاو ومارسيلو وإيسكو ودييغو ألتوبي في تدريب آخر شارك فيه بعض لاعبي الفريق الرديف.
وأعلن ريال مريد، الذي يحتل المركز في "الليغا"، أن المران تخلله تدريبات بدنية وبالكرة ومباريات في ملاعب صغيرة.
ويستقبل ريال مدريد إيبار في 3 أبريل(نيسان) ثم يواجه ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم 6، وبعدها يواجه برشلونة يوم 10 ثم يخوض لقاء الإياب أمام "الريدز

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