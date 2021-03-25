Advertisements

بعد تدشين كنيسة فيلومينا.. ما هو العمل الأساسي للكنائس؟

الخميس 25/مارس/2021 - 10:14 م
كنيسة
كنيسة
خاص الفجر
Advertisements

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني.

 

وقال عادل عوض، الباحث الليتورجي، ومؤلف كتاب "أساسيات ليتورجية"، في تصريحات خاصة، إن العمل الأساسي للكنيسة سواء كانت مدشنة، أو لا هو جمع المؤمنين؛ لتقديم العبادة والسجود لله.

 

وأضاف "عوض" أن السبب الذي يجعل الكنيسة تحرص على أن يتم تدشينها، هو أن تصبح مُكرسة ومُخصصة لله، فالتدشين هو تخصيص الموضع المُدشن لله، مثل الطفل الذي يُدهن بزيت الميرون، وهو نفس الزيت الذي تدشن به الكنائس، فبذلك يصبح الطفل مكرسًا لله طيلة عمره.

 

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.

 

أخبار تهمك

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم برشلونة مرشح للانتقال إلى آرسنال

منذ ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ نصف ساعة

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ ساعتين

خبير اقتصادي: جنوح السفينة بقناة السويس أثر على التجارة العالمية

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

08:30 م

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

10:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها