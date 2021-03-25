بعد تدشين البابا لكنيسة.. داوود ومذبح إبراهيم أشهر المُدشنات بالإنجيل

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني.

الباحث شريف برسوم، قال في تصريحات خاصة، إن أشهر من تمموا طقوس التدشين في العهد القديم كان صموئيل النبي، الذي دشن فردين لخدمة الله الأول هو شاول الملك البنياميني، أي الذي من سبط بنيامين والذي اختاره شعب بني إسرائيل؛ ليكون ملكًا عليهم.

وأوضح أن "صموئيل" دشنَّ بعد شاول الملك، "داوود" الذي اختاره الله؛ ليصبح ملكًا على شعب بني إسرائيل، وكان ملكًا ناجحًا بعكس شاول الملك الفاسد.

وأشار "برسوم" إلى أن إبراهيم خليل الله، كان أول من دشنَّ مذبحًا لله، وكان ذلك في بلدة "أور الكلدانيين"، التي لاتزال تحتفظ باسمها إلى الأن في دولة العراق.

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.