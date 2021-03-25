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هذه أشهر الكنائس التي تم تدشينها في مصر.. تعرف عليها

الخميس 25/مارس/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني.

 

وقال المرتل أثناسيوس ملك، المرتل بإيبارشية أسيوط، في تصريحات خاصة، إن أشهر الكنائس المُدشنة هي الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، وكذلك الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، وكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، والكنائس الآثرية عامة مثل المعلقة، وأبو سرجة، والسيدة العذراء بالمعادي، والسيدة العذراء بحلوان، ودير الأنبا برسوم العريان، ودير أبي سيفين بالملك الصالح، ودير طموه.

 

وأشار إلى أن الكنائس الآثرية بالأديرة جميعًا مُدشنة مثل أديرة وادي النطرون، والبحر الأحمر، والصعيد المصري وخصوصًا المنيا وأسيوط.

 

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.

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