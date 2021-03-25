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أول تعليق من خالد النبوى بعد حصوله على جائزة أحسن ممثل

الخميس 25/مارس/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان خالد النبوى، جمهوره ومتابعيه بمجموعة من الصور من حفل المهرجان القومى للسينما من عبر حسابه بموقع "انستجرام".


وعلق خالد النبوى على الصور: "بشارك كل حبيايبى فرحتى بجائزة احسن ممثل من المهرجان القومى للسينما عن دور منصور الدهبى فيلم يوم وليلة".



ويشارك خالد النبوي في بطولة فيلم "أهل الكهف" مع غادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور. 



ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظرًا لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحي المقبل في كل بلدان العالم.

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