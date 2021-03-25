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لم يدشنها البابا.. كنائس في مصر دشنها السيد المسيح شخصيًا

الخميس 25/مارس/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني.

 

مرقس فريد الباحث في التاريخ الكنسي، قال في تصريحات خاصة، إن هناك كنائس لم يقم الباباوات أو الأساقفة، بإتمام طقوس تدشينها؛ لأنها تدشنت بيد السيد المسيح مباشرة.

 

وقال إن أبرز تلك الأماكن هو دير السيدة العذراء مريم بأسيوط، والمعروف باسم دير درنكة، وكذلك كنيسة الشهيدين سرجيوس ووواخس بمصر القديمة، موضحًا أن السبب في ذلك هو مرور العائلة المُقدسة من تلك الأماكن.

 

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.

 

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