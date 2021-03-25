Advertisements

فيروس كورونا يضرب صفوف الماكينات الألمانية

الخميس 25/مارس/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الخميس إصابة لاعب بالمنتخب الأول بفيروس كورونا المستجد دون الكشف عن هويته.

ويأتى الإعلان قبل أن يستهل منتخب ألمانيا مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بمواجهة آيسلندا في وقت لاحق يوم الخميس.

وظهرت حالة الإصابة خلال جولة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي جرت الأربعاء ولم تظهر أي أعراض على اللاعب المصاب والذي جرى عزله على الفور.

وقال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم : هذه الأنباء بالتأكيد مؤسفة قبل المباراة ، بالنسبة للمدرب وكل الفريق.

وأعرب بيرهوف عن أمله في عدم ظهور حالات إصابة جديدة، موضحا : لقد التزمنا تماما باتباع اللوائح الصحية حتى الآن.

وسيكون اتحاد الكرة الألماني على تواصل مع سلطات الصحة في شمال الراين فيستفاليا لكن المباراة ستقام كما هو مقرر لها مساء يوم الخميس في دويسبورغ.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 49 دقيقة

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

الأشعة تحدد مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. خطوات تصعيدية من نقابة الإعلاميين ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

10:05 م

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها