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تعرف على مصير إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

الخميس 25/مارس/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تقرر خضوع حمدي فتحي، نجم خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، لفحص طبي، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة مصر وجزر القمر.


وأصيب فتحي خلال مباراة منتخبي مصر وكينيا، بالتواء في الذراع الأيمن، غادر على اثرها ملعب مباراة اليوم وحل عمر جابر بديلاً له، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي  بهدف لكل فريق وتأهل الفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام البدري إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويواجه منتخب مصر في  مباراته المقبلة في التصفيات يوم الاثنين المقبل، منتخب جزر القمر، بملعب القاهرة الدولي، بعد تأهل المنتخبين رسمياً.

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