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الأشعة تحدد مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

الخميس 25/مارس/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص  سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاتصال بحمدي فتحي لاعب الفريق، للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها اليوم، خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة كينيا، التي أقيمت بكينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وجاء التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي أنها جزع في الكوع، لكن اللاعب سوف يجري أشعة غدًا خشية أن تكون الإصابة متفاقمة أكثر من ذلك.

وفي ضوء الأشعة تتحدد فترة غياب حمدي فتحي عن الأهلي في المباريات المقبلة.

وتأهل منتخب مصر الأول إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وذلك بعد تعادله مع المنتخب الكيني بهدف لكل منتخب، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

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