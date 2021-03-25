الأشعة تحدد مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاتصال بحمدي فتحي لاعب الفريق، للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها اليوم، خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة كينيا، التي أقيمت بكينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وجاء التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي أنها جزع في الكوع، لكن اللاعب سوف يجري أشعة غدًا خشية أن تكون الإصابة متفاقمة أكثر من ذلك.





وفي ضوء الأشعة تتحدد فترة غياب حمدي فتحي عن الأهلي في المباريات المقبلة.



