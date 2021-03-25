تعرف على الفارق بين طقس تدشين الكنائس والسيامات

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني.

هاني لطيف، مدرس علوم الطقس الكنسي، قال في تصريحات خاصة، إن الكنائس يجب أن تتمم طقس تدشينها خلال القداس الالهي، مثلما شاهدنا قداسة البابا تواضروس صباح اليوم، ولايصح أن تُدشن في غير مواعيد القداس الإلهي.

وأشار "لطيف" إلى أن طقس تدشين الكنائس يختلف عن طقس السيامات، فالسيامات يجب أن تمر على مرحلتين الأولى هي مرحلة العشية التي يحضرها الفرد الذي سيرسم، والمرحلة الثانية هي مرحلة القداس الإلهي.

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.